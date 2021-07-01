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Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi

İHA

Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.
Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve CHP Bucak İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
CHP Bucak İlçe Örgütünde konuşan Başkan Ercengiz “Genel Başkanımız Bucak’a özellikle hem selam hem de teşekkür gönderdi. Bucaktaki gördüğü ilgi ve alakandan samimi duygularından oldukça mutlu olduğunu ve Bucak’ı Burdur adına çok önemsediğini bu anlamda örgütümüze o toplantıda emeği geçen herkese teşekkür etti” dedi.
Başkan Ercengiz daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafları ve kapalı pazar yerindeki pazarcı esnafı ve halkla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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