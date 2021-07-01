Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde BurdurAntalya karayolu Erenardıç mevkiinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Nazım Bahşi yönetimindeki 07 AOB 92 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hüseyin Aksu'nun kullandığı mobilya yüklü 20 V 1924 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak sürüklendi.
Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada aynı araçtaki Ferhat Özbengi ile kamyonet sürücüsü Hüseyin Kural ve kamyonette bulunan Nuray Altınkurt ile Seval Karakoç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur ve Bucak devlet hastanelerine sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-01 23:27:07
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