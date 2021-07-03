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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur suyu hasadıyla 5 yılda 1000 ton su tasarrufu yaptı

DHA

Yağmur suyu hasadıyla 5 yılda 1000 ton su tasarrufu yaptı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da iş insanı Ercan Akın (60), evinin bahçesinde kurduğu sistemle 5 yıldır yağmur suyuyla ürün yetiştiriyor. 90 tonluk iki depoda biriktirdiği yağmur suyuyla bahçesinde damla sulama sistemiyle meyve, sebze ve ağaçları sulayan Akın, "Yıllık ortalama 200 ton civarında su tasarrufu yapıyorum" dedi.
Kentte, mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ercan Akın, 5 yıldır yağmur sularını biriktirip bahçesinde damla sulama sistemiyle meyve ağaçlarını ve sebzeleri suluyor. Akın, Burdur Gölü kenarındaki evinde yaklaşık 2 dönümlük bahçesinde kiraz, vişne, hünnap, Antep fıstığı, şeftali, kayısı ve elma gibi birçok meyve ağaçlarının yanı sıra domates, biber ve salatalık gibi sebzeleri de biri 80, diğeri 10 tonluk iki depoda biriktirdiği yağmur suyuyla suluyor.
'YILLIK ORTALAMA 200 TON CİVARINDA SU TASARRUFU YAPIYORUM'
Bahçesinde şehir şebeke suyu ya da sondaj suyu kullanmadığını beliren Akın, "Çatılardaki bütün yağmur sularını topluyoruz. Aşağıdaki parselimize de yolun altından suyu geçiriyorum. Orada da araba garajının altında 80 tonluk bir havuz var. Bu havuzu kışın dolduruyorum. Bahar aylarında yağmur yağmadığı zaman sulama yapıyorum. Yağmur yağdığında tekrar doldur boşalt yöntemiyle tankları ve havuzumu dolduruyorum. Yıllık ortalama 200 ton civarında su tasarrufu yapıyorum" dedi.
5 YILDIR SÜRDÜRÜYOR
Yağmur suyunun kaliteli olduğunu aktaran Akın, "Çatılarda biriken kuşların gübreleri, çiçeklerin ve çevrenin tozları yağmur suyuyla beraber aşağıdaki havuza ve buradaki tanklara birikiyor. Saf ve değişik minerallerin olduğu yağmur suyu ile bahçemize diktiğimiz meyve ağaçlarını ve sebzelerimizi suluyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu işlemi devam ettiriyorum" diye konuştu.
'HEPSİ DE YAĞMUR SUYU İLE SULANIYOR'
Bütün dünyada küresel ısınmanın söz konusu olduğunu anlatan Ercan Akın, şöyle devam etti:
"Ülkemizin birçok yerinde de bu kuraklık baş göstermiş durumda. Yukarıdaki tanklardan toplanan yağmur suları buradaki 80 tonluk havuza aktarılıyor. Burada biriken yağmur suyu kollektörler vasıtası ile bahçemizi damla sulama yöntemiyle suluyoruz. Hiçbir şekilde başka su kullanmıyorum. 5 yıldır bu ağaçlar tamamen yağmur suyu ile sulandı. Gördüğünüz üzere hepsi yeşil, meyve veren ağaçlarımız. Her türlü meyve çeşidimiz var burada. Antep fıstığından tutun, hünnabından, elmasından, ayvasından, ıhlamuruna, muşmulasına; şeftalisinden, armuduna, üzümünden kayısına varıncaya kadar hepsi de yağmur suyu ile sulanıyor."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-03 09:59:36

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