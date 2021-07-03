Türkiye turuna çıkan Kazak bisikletçi Burdur'da



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) KAZAKİSTAN'ın bağımsızlığını kazanmasının 30'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'de bisiklet turuna çıkan Damir Kushuyev (34), Burdur'a geldi.

İstanbul'dan başladığı bisiklet turunda Bilecik, Kütahya, Burdur, Antalya ve Ankara güzergahını geçerek İstanbul'a dönecek Kazak sporcu Damir Kushuyev, yaklaşık 2 bin 500 kilometre pedal çevirecek. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Türk Ocağı Burdur Şube Başkanı Doç. Dr. Himmet Büke ve Türkiye KamuSen Burdur Şube Başkanı Orhan Akın tarafından karşılanan Kushuyev, Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, bundan dolayı TürkKazak dostluğuna vurgu yapmak için Türkiye'de bisiklet turu yaptığını söyledi.

Doç. Dr. Esma Özdaşlı da "Bu yıl Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanışının 30'uncu yılı. Diğer Türk cumhuriyetleri gibi Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye. Dolayısıyla sporcumuz da TürkiyeKazakistan ilişkilerinin ilelebet dostluğunu kanıtlamak adına çıktığı Türkiye turunda güzel şehrimiz Burdur'a geldi. Biz de kendisini ağırladık. Buradan da Antalya'ya yolcu edeceğiz. Bizler de Türk cumhuriyetlerinin kuruluşunun 30'uncu yılını kutluyor, daha nice 30 yıllara ulaşmalarını diliyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Damir Kushuyev bisikleti ile giderken

Atatürk Anıtı önünde

Damir Kushuyev ile röp.

Mete Han heykeli önünde

Esma Özdaşlı ile röp.

Damir Kushuyev'in gidişi

DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-07-03 15:09:47



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