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Numan Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “El ele, kol kola Türkiye’yi daha iyi yerlere götüreceğiz” "Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir”

İHA

Numan Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “El ele, kol kola Türkiye’yi daha iyi yerlere götüreceğiz” "Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur’daki temasları kapsamında Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı. Kurtulmuş, “El ele, kol kola Türkiye’yi daha iyi yerlere götüreceğiz. Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir” dedi.
Burdur’un Gölhisar ilçesinde toplu açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan Kurtulmuş, Kaymakamlık binasının ilçe şartlarının üzerinde olduğunu ifade ederek Çavdırlılara hayırlı olmasını diledi.
Konuşmasında devletin gücünü milletten aldığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Bizim için aslolan millettir. İşin sahibi, devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir. Her bir vatandaşımız, milletin eşit ve özgür yurttaşları ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de eşit paydaşlarıdır. Dolayısıyla vatandaşların istek ve ihtiyaçları imkanlar dahilinde karşılanabilmesi de devletin vazifesidir. Devlet bu anlamda sizin verdiğiniz yetkiyi kullanan demokraside seçilmiş mekanizmanın adıdır. Bu yüzden aslolan millettir. İşte bu anlamda bizim yeni Türkiye dediğimiz daha güçlü, daha muktedir, gerçekten ekonomiden siyasete, uluslararası alandan Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının daha iyi kullanılmasın hedefleyen yeni Türkiye istikametinde isteriz ki vatandaşımız da çok güçlü olsun” dedi.

“Birinci kuralımız aslolan millettir”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin pandemide dünyada örnek teşkil ettiğini dile getiren Kurtulmuş, “Pandemi şartlarında geçen senenin mart, nisan aylarını bir hatırlayalım. Kimsenin burnunu çıkaramadığı, salgının dünyanın her tarafını kuşatma altına aldığı bir ortamda dünyanın birçok yerinde devlet vatandaşına hizmet edemez duruma geldiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam da bu anlayışla hareket ettiği için en ücra köydeki vatandaşına kadar hizmet götürdü. Yine aynı şekilde maaşını çekecek olan emekliyi Jandarmanın bankaya kadar götürdüğü o anları, ilçedeki görevlilerimizin fedakar çalışmalarına şahit olduk. Aynı şekilde en ücra köyde kar kış şartları altında gerçekten tedavi edilmeyi bekleyen vatandaşın ayağına sağlık ekiplerinin o zor şartlarda onlara ulaşmak için seferber olduğunu gördük. Bunları şunun için söylüyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demek önce insan demektir. Yaşayan vatandaşlarımızın her birisi güçlü olursa ancak o zaman devlet güçlü olur. Birinci kuralımız aslolan millettir” diye konuştu.

“İkinci kuralımız ise devlet millet dayanışmasıdır”
Konuşmasına devam eden Kurtulmuş, “İkinci kuralımız ise devlet millet dayanışmasıdır. Yani devlet başka telden millet başka telden çalmaz. Türkiye geçmişte bu günleri gördü. Millet ile devlet duygudaş olarak aynı istikamette yürüyen aynı kültürün, aynı medeniyetin birer parçalarıdır. Bu anlamda devletin bütün kurumlarının kapısı millete açıktır. Devlet ile milleti kaynaşmamış toplumların ileriye gitmesi mümkün değildir. Ne devlet vatandaşına şüphe ile bakacak ne de vatandaşı devletinden çekinecek korkacak. Ben hatırlıyorum eskiden valiyi, kaymakamı toplum içinde görmeleri mümkün değildi. Hele hele köylü, kırsal yerde devlet jandarmaydı. Ve jandarma da sadece dipçik demekti. Şimdi devletin bütün kurumları, hepimiz sizin emrindedir. Çünkü bütün kardeşlerim biliyor ki millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Milleti zayıf, devleti güçlü hiçbir devlet ayakta kalmaz. Örnek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’dir. Çok güçlü bir devlettir. Ama vatandaş zayıf. Bizim amacımız, bizim devlet terbiyemiz devlet ile milletin kaynaşmasını sağlamak. El ele, kol kola Türkiye’yi daha iyi yerlere götüreceğiz” dedi.
Daha sonra Çavdır Kaymakamlık binasının açılış töreni dua okunması ve kurdele kesilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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