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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “2023 ve 2024 seçimleri, Türkiye’nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında” “Burdur’da destan yazacaksınız, destanlar yazacağız” “53 milyon 200 küsur doz aşı yapıldı” “Gönüllere girmek büyük bir iştir; ama gönüllerden düşmemek çok daha büyük bir iştir”

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “2023 ve 2024 seçimleri, Türkiye’nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında” “Burdur’da destan yazacaksınız, destanlar yazacağız” “53 milyon 200 küsur doz aşı yapıldı” “Gönüllere girmek büyük bir iştir; ama gönüllerden düşmemek çok daha büyük bir iştir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur AK Parti İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Kurtulmuş, 2023 ve 2024’de gerçekleşecek olan seçimlere değinerek bu seçimlerin en hassas seçim olduğunu söyledi.
Bir takım temas için Burdur’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ve Çavdır’da gerçekleştirdiği açılışların ardından Burdur’da İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Kurtulmuş, 2023 ve 2024 yılında gerçekleşecek olan seçimlerin Türkiye’nin en hassas seçimi olacağını ifade ederek Burdur’u da kazanmak için çaba göstereceklerini dile getirdi. Burdur’u alarak destan yazacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, “Başta Burdur Belediyesi olmak üzere alamadığımız 11 belediyeden 5 tanesini almak için canla başla çalışacağız. İnşallah Burdur’da yerel yönetimde de teşkilatımız olarak destan yazacaksınız destanlar yazacağız. Şunu çok net söyleyebilirim. Bu kadar yıldır siyasi hayatın içindeyiz. 2023 ve 2024 seçimlerinde Türkiye’nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında geliyor. Bu seçimlerde inşallah güzel bir sonuç alacağız. Gayret edeceğiz ama hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. İnsanların gönlüne girmiyorsanız insanların sadece akıllarına hitap ederek insanların desteğini yanınıza çekemezsiniz. Gönüllere girmek için samimiyetle, tevazu ile inşalarımızla birlikte olacağız. Gönüllere girmek büyük bir iştir. Ama gönüllerden düşmemek çok daha büyük bir iştir” dedi.

“53 milyon 200 küsur doz aşı yapıldı”
Türkiye’nin korona virüs ile mücadelede en önemli ülkelerden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Milletimizin bu süreçte çok hamiyetperver bir şekilde davranmış olduğunu gördük. Başından itibaren bir tarafta sağlık şartlarını göz önünde bulundurmak, diğer tarafta da ekonomi sisteminin işlemesini yani ekonomik şartları göz önünde bulundurmak gibi iki önemli konuda dengeyi tutarak bugüne kadar gelindi. Az evvel son aldığım rakam yaklaşık 53 milyon 200 küsur bin doz aşı yapıldı bugün itibarıyla. Bu fevkalade önemli bir başarıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi bugün yapmış olduğu bir açıklama ile pandemi ile mücadelede dünyada sağlık sistemi bakımından en önemli ülkelerden birisinin, özellikle aşılama bakımından lider ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu bütün dünya kamuoyuna açıklamış oldu. Korona ile mücadelede hep beraber mücadele ettik. Asla şunu söylemedik; ya şu şartlar bir geçsin sonra bakarız. Tam tersine Türkiye’nin devlet olarak millet olarak hiçbir işini ihmal edecek durumu yoktur. Çünkü milletin işi devletin işi beklemez. Vatandaşlarımıza her alanda destek olmaya gayret edildi. Ekonomik şartların imkan verdiği nispette hem bireysel olarak hem insanların iş yerindeki çalışmalarını bir şekilde telafi etmek için yaklaşık 661 milyar lira vatandaşımıza bu süreç içerisinde destek olundu. Bizim temel amacımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Onun için insanımızın huzur, refah içerisinde yaşaması siyasetimizin en temel unsurlarından birisidir" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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