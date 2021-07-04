Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını Ziyaretçiler Salda Gölü’nün beyaz kumu ve rengine hayran kaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını Ziyaretçiler Salda Gölü’nün beyaz kumu ve rengine hayran kaldılar

İHA

Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını Ziyaretçiler Salda Gölü’nün beyaz kumu ve rengine hayran kaldılar

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Plajlarda güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, yöresel ürün stantlarından da alışveriş yaptı.
Beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü, son yılların en cazip mekanları arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasının ardından Salda Gölü’ne olan ilgi de her geçen gün artıyor. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından ilk hafta sonunda Salda Gölü’ne ziyaretçi akını yaşandı. Salda Gölü’nü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda tur aracı ziyaret etti. ‘Maldivler’ olarak bilinen plajda bölgeye özgü ürünlerden alan ziyaretçiler, ‘Salda’ yazısının bulunduğu alanda bolca fotoğraf çektirdi. Koruma alanında bulunan bu bölgede göle giremeyen ziyaretçiler, belirlenen alanlarda yürüyüş yaptı. Salda Gölü’nde halk plajında ise suya girilmesine izin veriliyor. Bu kapsamda ‘Maldivler’ olarak bilenen plajda göle giremeyen ziyaretçiler, halk plajında suya girerek güneşli havanın tadını çıkardı.

“Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri”
Özlem İlgen, İzmir’den tur kafilesi ile Salda’ya geldiğini belirterek, manzarayı çok beğendiğini söyledi. İlgen, “Burası çok güzel, tam bir doğa harikası. Ülkemizde gezilip görülmesi gereken çok güzel yerler var. Tur olarak geldik, çok memnun kaldık. Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri” dedi.

“Öğrencilerimiz de gelip burayı görsün”
Figen Fert de İzmir’den geldiğini belirterek, turda yer alanların çoğunlukla öğretmen ve veli olduğunu ifade etti. Salda’yı çok merak ettiklerini kaydeden Fert, “Korunması gereken bir yer. Gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. Öğrencilerimiz de gelip burayı görsün. Doğa harikası bir yer olduğunu görünce inandım. Umarım gelecek Türkiye’sine güzel bir yeri koruyarak teslim ederiz” diye konuştu.

“Geldik, bayıldık, çocuklar çok sevdi”
Halk plajını ailesiyle birlikte ziyaret eden Aytaç Tavlı, Marmaris’ten geldiklerini ve ilk kez Salda Gölü’nü gördüklerini söyledi. Tavlı, “Eşim gelmeyi çok istiyordu. Bu sene nasip oldu. Geldik, bayıldık, çocuklar çok sevdi. Yavaş yavaş da Pamukkale’ye doğru gideceğiz” dedi.
Abdullah Şişik ise Salda Gölü’nü çok beğendiğini söyledi. Şişik, “Amasya’dan geliyoruz. İlk kez geliyorum. Diğer tarafta göle girmek istedik izin verilmedi. Buradan Pamukkale’ye gideceğiz. Gelmişken burayı da görelim dedik, güzel yer” dedi.

“Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorduk”
Plajda ailesiyle vakit geçiren Metin Öncül, Ankara’dan geldiğini belirterek, “Harika bir yer, görmeyi çok istedik. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Allah’ın vergisi, insanlara bahşettiği bir tabiat. Normalleşmeyle insanlar rahatladı, hastalığın psikolojisini atlattı. Hayatımızdan memnunuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “2023 ve 2024 seçimleri, Türkiye’nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında” “Burdur’da destan yazacaksınız, destanlar yazacağız” “53 milyon 200 küsur doz aşı yapıldı” “Gönüllere girmek büyük bir iştir; ama gönüllerden düşmemek çok daha büyük bir iştir”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “2023 ve 2024 ...
Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun 'Özür diliyorum' demesi için 1 haftadır bekliyoruz (2)
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun 'Özür diliyorum' demesi ...
Numan Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının açılışına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “El ele, kol kola Türkiye’yi daha iyi yerlere götüreceğiz” "Devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş, Çavdır Kaymakamlık binasının ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kılıçdaroğlu’ndan özür bekliyoruz" "Yalanla, dolanla, iftirayla bu yürüyüşün önünü kesmek için çelme takmaya çalışanlarla uğraşacak vaktimiz yok" "Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? Benim danışmanlarım beni yanıltmış böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum demesi için bir haftadır bekliyoruz, henüz bir özür dileme olmadı"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ...
Türkiye turuna çıkan Kazak bisikletçi Burdur'da
YEREL HABERLER Türkiye turuna çıkan Kazak bisikletçi Burdur'da
Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis koştu Polis, saatlerce hareketsiz oturan gence su içirip sağlık ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisindeki gencin yardımına polis ...
Yağmur suyu hasadıyla 5 yılda 1000 ton su tasarrufu yaptı
YEREL HABERLER Yağmur suyu hasadıyla 5 yılda 1000 ton su tasarrufu ...
Burdur'da belediyeye 'rölyef' tepkisi
YEREL HABERLER Burdur'da belediyeye 'rölyef' tepkisi
(Özel) Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor Pandemi döneminde ülkelerine dönemeyen öğrenciler, tarlada çalışarak masraflarını karşılıyorlar Futbol tutkunu Nijeryalı öğrenciler, boş zamanlarını ise futbol oynayarak değerlendiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da ...
Otomobille çarpışan mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan mobilya yüklü kamyonet yan yatıp ...
Banyo sobasından çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Banyo sobasından çıkan yangında 6 kişi dumandan ...
Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile ...