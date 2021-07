Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden güçlü, büyük Türkiye'nin başlangıç noktası şehirlerimizdir. Tek tek şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da STK temsilcileriyle toplantı yaptı. İl Özel İdare Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin basit hedefleri, gününü gün eden, zamanı, vakti geçiren birtakım kısır görüşleri asla olamaz. Türkiye'de hep beraber, hepimizin 84 milyon yurttaşımızın her birimizin ortak bir hedefi olması lazım. Hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır" dedi.

Türkiye'nin her alanda çok güçlü bir ülke olmak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz coğrafya; burada güçlü bir Türkiye, ayakları yere sağlam basan, halkıyla bütünleşmiş olan bir devlet yönetimine sahip olan bir Türkiye'yi kurmamızı; küresel ölçekte rekabet edebilen, dünyadaki birçok ülkeden çok daha etkin bir şekilde burada ayakta durabilen Türkiye'yi kurmamızı zorunlu kılıyor. Yeniden güçlü büyük Türkiye'nin başlangıç noktası ise şehirlerimizdir. Tek tek şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir. Şehirlerin güçlü olması, en ücra köşedeki beldeleriyle üretim gücünün artırılması ve tek bir vatandaşımızın bile, vatandaşlarımızın her birisinin güçlü olmasından geçiyor. Bunun temin etmek için de elimizdeki imkanlar neyi elveriyorsa bunu sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

'ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI'

İnsanlık tarihinin son birkaç asırdır karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin koronavirüs salgını olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Büyük savaşlardan daha yıkıcı ve değiştirici etkiye sahip olan bir salgınla karşı karşıyayız. Allah rahmet eylesin bu kadar çok insanımızı kaybettik; bu kadar çok küresel ölçekte büyük tahribatlar ortaya çıktı. Sadece insan kayıplarından dolayı değil pandemi dolayısıyla karşımıza çıkan yeni bir dünyanın varlığından dolayı da tarihsel bir öneme sahiptir. İlk günlerinde söylüyorduk, zaman bizi haklı çıkardı. Artık hiçbir şey pandemiden sonra pandemi öncesindeki gibi olmayacak. Her şey değişmekte, her şey daha da köklü bir şekilde değişecek. Örneğin üniversiteler, eğitim kurumları uzunca bir süredir uzaktan eğitim yaptı. Dünyanın en büyük, en önemli üniversiteleri bu süreç içerisinde online, dünyanın dört bir tarafına dağılmış hocalar ve araştırmacılar üzerinden eğitimlerini sürdürdü. Hükümetler dünyanın birçok yerinde online olarak toplantılarını yapmak zorunda kaldı. Siyasetten ekonomiye, ticaretten her şeyin köklü bir şekilde değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu daha da artarak devam edecek."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını cevaplandırdı. Kurtulmuş toplantının ardından Burdur'dan kara yoluyla Çanakkale'ye hareket etti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-07-04 14:15:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.