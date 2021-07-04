Salda Gölü´ne giren Mehmet boğuldu



Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) - BURDUR´un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü´ne giren Mehmet Yayla (15) boğuldu.

Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölü´nün Doğanbaba plajına ailesiyle birlikte gelen Mehmet Yayla, saat 14.30 sıralarında yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra Mehmet Yayla gözden kaybolunca ailesi aramaya başladı. Yapılan aramalara rağmen Mehmet Yayla´yı bulamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler de tüm aramalara rağmen Mehmet Yayla´ya ulaşamayınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı´ndan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü´nden Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinden destek istendi.

Göle gelen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda yaklaşık 5 metre derinlikte Mehmet Yayla´nın cansız bedenine ulaştı. Gölden çıkarılan Mehmet Yayla´nın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna konulurken, endişe içerisinde bekleyen yakınları gözlaşlarına boğuldu.

Mehmet Yayla´nın ailesiyle Burdur merkeze bağlı Kumluca köyünden gezinti için Salda Gölü´ne geldiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Yeşilova Yavuzkan AKDOĞAN

2021-07-04 20:28:51



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