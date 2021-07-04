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(Tekrar) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi

İHA

(Tekrar) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi

Burdur’da Salda Gölü’ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedeniyle karşılaşan aile sinir krizleri geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Burdur Merkez'e bağlı Kumluca köyünden, Salda Gölü Doğanbaba Plajı’na piknik yapmaya gelen 15 yaşındaki Mehmet Yayla, saat 13.30 sıralarında göle girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan Yayla’nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya’dan Deniz Polisi Sualtı Arama Kurtarma ve Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışması sonucu Yayla’nın hareketsiz bedenine gölün 6 metre derinliğinde ulaşıldı. Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Mehmet Yayla’nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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