Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlülerle Salda Gölü'nü gezdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her şehri ünlülerle geziyoruz' projesi kapsamında Sümer Ezgü ve Seray Sever ile birlikte Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü gezdi. Salda Gölü'nün koruma altına alınmasının çok iyi olduğunu söyleyen Ersoy, "Bir bölümünde halk girebiliyor. Ama burada bulunduğum bölüm koruma altında buraya kimse giremiyor. Bu da Salda Gölü'nün çok değerli kumunun korunması açısından çok iyi" dedi.

Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her şehri ünlülerle geziyoruz' projesi kapsamında Burdur'a geldi. Pervin Ersoy, kalabalık bir grupla ilk olarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü gezdi. Pervin Ersoy'a Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ile sunucu ve oyuncu Seray Sever de eşlik etti. Tabiat parkı ve Beyaz Adalar bölgesinde Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak'tan gölle ilgili bilgi alan Pervin Ersoy bol bol fotoğraf çektirdi.

Beyaz Adalar bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Pervin Ersoy, "3 yıl önce de gelmiştim. O zaman böyle bir doğa harikasını hem izlemiş hem suyuna girmiştim. Çok keyifli, çok güzeldi. Şimdi 3 yıl sonra geldiğimde değişiklik olarak bir koruma alanını görüyoruz burada. Koruma altına alınması gayet iyi olmuş. Bir bölümünde halk girebiliyor. Ama burada bulunduğum bölüm koruma altında buraya kimse giremiyor. Bu da Salda Gölü'nün çok değerli kumunun korunması açısından çok iyi" dedi.

Salda Gölü'ne ikinci gelişinde de çok keyif aldığını söyleyen Pervin Ersoy, "'Her şehri ünlülerle geziyoruz' projesi yaklaşık iki yıl önce başladı. En büyük amacımız iç turizmde farkındalık yaratmak. Yani istiyoruz ki kendi ülkemizin şehirleri de bizim tarafımızdan keşfedilsin ve tanınsın. Yani kendi ülkemizin turisti olalım. Neden gezmeyelim? İtalyanlar, Fransızlar, Almanlar kendi ülkelerini ne kadar çok geziyorsa Türkiye'de de Türkler kendi ülkelerini daha çok gezsin, şehirlerini daha çok tanısınlar istiyoruz. Burada ünlülerle gezmekteki amaç şu; ünlülerimizin sosyal medyasını da kullanmak. Ünlü isimleri de işin içine dahil edip, biliyorsunuz onlar milyonlara hitap ediyorlar. Takipçi sayıları çok fazla. Onların da desteğini alarak şehirlerimizin yıldızını parlatmak. Yani şehirlerimizin daha çok tanınmasını sağlamak. Şimdi de Burdur'dayız. Salda Gölü'ndeyiz. Olabildiğince çok fotoğraf çektik. Çok güzel görüntüler aldık. Bunları da Burdur'un daha çok tanınması için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'MALDİVLER HALT ETMİŞ'

Pervin Ersoy'la Salda'ya gelen sunucu ve oyuncu Seray Sever, "Salda'yı hep fotoğraflardan takip ediyor ve gelmek istiyordum. Maldivler halt etmiş. Fotoğraf çektirmeye doyamadım. Müthiş" dedi.

'SALDA GÖLÜ BİZİM GÖZÜMÜZÜN BEBEĞİ'

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de "Salda Gölü bizim gözümüzün bebeği" mesajını verdi. Lise öğrenciliği yıllarında Salda Gölü'ne izci kamplarına geldiğini belirten Ezgü, Burdur Gölü'ne yazdığı 'Dayan Burdur Gölü dayan' türküsünün sözlerini Salda Gölü için değiştirerek söyledi.

Pervin Ersoy, Burdur programı kapsamında tarihi ve turistik yerleri gezecek.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-07-06 18:48:08



