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Ünlülerin Salda Gölü durağı Sümer Ezgü, Salda Gölü için söyledi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un eşi eşlik etti Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy Salda Gölü’nü gezdi

İHA

Ünlülerin Salda Gölü durağı Sümer Ezgü, Salda Gölü için söyledi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un eşi eşlik etti Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy Salda Gölü’nü gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, şarkıcı Sümer Ezgü, sunucu Seray Sever ve oyuncu Özgür Özgülgün gibi isimlerle Burdur’un tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Şarkıcı Sümer Ezgü, Salda Gölü’nün beyaz kumsalının korunması gerektiğine dikkat çekerek Salda Gölü için şarkı söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüler, Burdur’un tarihi ve doğal güzelliklerini gezip tanıtmak ve Türkiye’nin iç turizmini canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında Burdur’a geldi. İlk önce Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti’ni gezen şarkıcı Sümer Ezgü, oyuncu Özgür Özgülgün ve beraberindeki heyet daha sonra beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ünlenen Salda Gölü’ne geçti. Salda Gölü Tabiat Parkı’nda heyet ekibine sonradan katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve sunucu Seray Sever, daha sonra Salda Gölü Beyaz Adalar kısmına geçti. Ersoy, Salda Gölü’nde yaptığı açıklamada Salda Gölü’ne ikinci kez geldiğini belirterek Beyaz Adalar bölgesinde göle girişin kapatılmasının Salda Gölü’nü eşsiz yapan beyaz kumların korunması açısından iyi olduğunu ifade etti. Pervin Ersoy, “Ben 3 yıl önce de gelmiştim. 3 yıl önce geldiğimde ilk gelişimdi. O zaman böylesine doğa harikasını hayranlıkla hem izlemiştim hem suyuna girmiştim. Çok keyifli, çok güzeldi. 3 yıl sonra geldiğimde değişiklik olarak koruma alanını görüyoruz burada. Koruma altına alınması gayet iyi olmuş. Bir bölümde halk yine girebiliyor. Ama bu bölüm koruma altında kimse giremiyor zaten. Bu da Salda Gölü’nün çok değerli kumunun korunması açısından çok iyi” diye ifade etti.

“Türkler de kendi ülkelerini daha çok gezsinler”
Ünlüler ile gezerek milyonlara hitap etmek istediğini ifade eden Ersoy, “Benim ikinci gelişim ve yine keyif aldım. Bu sefer dostlarımla geldim. Rotahane ekibi olarak geldik. Çok güzel, çok keyifliydi. İki yıldır süren 'Rotahane' projesiyle en büyük amacımız iç turizmde farkındalık. İstiyoruz ki kendi ülkemizin şehirleri de bizim tarafımızdan keşfedilsin ve tanınsın. Kendi ülkemizin turistti olalım. İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar kendi ülkelerini ne kadar çok geziyorlarsa Türkiye'de de Türkler kendi ülkelerini daha çok gezsinler, şehirleri daha çok tanısınlar ve bilsinler istiyoruz. Burada ünlülerle gezmemizde ki amaç ünlülerimizin sosyal medyasını da kullanmak. Ünlü isimleri de işin içine dahil edip ünlülerimizin desteğiyle şehirlerimizin yıldızını parlatarak daha çok tanınmasını sağlamak istiyoruz. Çok güzel fotoğraflar çektik, güzel görüntüler aldık. Lavanta bahçelerini de gezeceğiz Burdur'un daha çok tanınması için uğraşıyoruz" diye konuştu.

“Maldivler halt etmiş, ülkemle bir kez daha gurur duydum”
Salda Gölü’nü ziyaret eden sunucu Seray Sever de Salda Gölü’nü hep fotoğraflardan gördüğünü dile getirerek böyle bir gölün varlığı için Türkiye ile bir kez daha gurur duyduğu söyledi. Sever, "Salda’yı hep fotoğraflardan takip ediyordum. Hep gelmek istiyordum. Bugün yolculuğumuzda Salda’ya gidiyoruz deyince mutlu oldum. Yani Maldivler halt etmiş diyorum. Ülkemizin o kadar güzel noktaları var ki. Fotoğraf çektirmeye doyamadım anı kalsın diye. Pırıl pırıl buldum çok güzel, her şey çok güzeldi. Ülkemizle son derece bir kez daha gurur duydum. Müthişti her şey." diye aktardı.

Sümer Ezgü Salda Gölü için şarkı söyledi
‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında gelen Burdurlu Sümer Ezgü, önce ziyaret ettiği antik dönemde konser vermek için kullanılan Kibyria Antik Kenti’nin Odeon kısmında ardından da Salda Gölü’nde şarkı söyledi. Sümer Ezgü, Salda Gölü için şarkı söylerken Pervin Ersoy, Özgür Özgülgün ve Seray Sever de yanında bulunarak Ezgü’ye eşlik etti.

Daha sonra sanatçı Sümer Ezgü de Salda Gölü'nün beyaz kumsalının korunmasını ifade ederek "Herhangi bir toprak değil bu organik toprak. Temiz havasını solumalıyız, sularına sarılmalıyız. Kısacası Salda'yı korumalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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