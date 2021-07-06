Yerde bulduğu kredi kartının temassız özelliği ile alışveriş yaptı, yakayı ele verdi

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Burdur’da yerde bulduğu kredi kartı ile 318 TL alışveriş yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra kart sahibinin zararını karşılayan şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur’da Burç Mahallesi’nde kredi kartını kaybeden R.Ş. isimli şahıs, durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere haber verdi. Kartı yerde bulan Y.E.D. isimli şüpheli ise kredi kartının temassız özelliğini kullanarak 318 TL değerinde alışveriş yaptı. Polis ekiplerinin soruşturmasının ardından kısa sürede yakalanan Y.E.D., gözaltına alındı. Kart sahibi R.Ş.’nin 318 TL değerindeki zararını karşılayan Y.E.D., cumhuriyet savcısının kararı ile serbest bırakıldı.

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