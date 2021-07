Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, lavanta bahçesini gezdi Pervin Ersoy: “Özellikle lavanta hasadı mevsiminde insanlar gelip burayı görsünler. Arkamda koca bir göl, lavanta tarlaları, inanılmaz bir manzara. Şahane, çok şanslısınız. Burdur halkı çok şanslı bu konuda"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve bazı sanatçılar Burdur Lisinia Doğa Parkı’nı gezdi.



‘Her şehri ünlüsüyle geziyoruz’ projesi kapsamında Burdur’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüler, Burdur Lisinia Doğa Parkı’nı gezdi. Pervin Ersoy, sunucu Seray Sever, oyuncu Özgür Özgülgün, gurme Eray Kılıç ve bazı sosyal medya fenomenleri ilk olarak Burdur Müzesi'ni ziyaret etti. Rotahane ekibi ve Pervin Ersoy'a Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın eşi Hatice Arslantaş da eşlik etti. Ardından Ulucami ve Saat Kulesi'ni ziyaret eden heyet daha sonra doğal güzelliği ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak mekanı haline gelen Burdur Lisina Doğa Parkı’na geçti. Burada Lisinia Doğa Parkı’nın kurucusu Öztürk Sarıca’dan bilgi alan Ersoy, lavanta bahçesinde fotoğraf çekerek kayda aldı. Lavanta bahçesini gezen ve böyle bir doğal güzelliğe sahip olan Burdurluların çok şanslı olduğunu dile getiren Ersoy, “Ben daha önce Isparta’ya geldiğimde Burdur’a da gelmiştim. Müzeyi de gezmiştim ama bugün ikinci bir tekrarı oldu. Müze de harikaydı fakat bu doğa harikası lavanta tarlalarını bir türlü ziyaret etme fırsatım olmamıştı. Şimdi geldim o kadar etkilendim ki arkadaşlarımla dostlarımla birlikte geldik. Hepimiz ayrı ayrı yerlere dağıldık çünkü fotoğraf karelerine kimse doyamıyor şuan. Harika bir yerdeyiz. Doğa harikası bir yerdeyiz. Zaten Lisinia Doğa Parkı, çok güzel. Burdur için muhteşem bir yer olduğunu ve turizme katkısı olduğunu düşünüyorum buranın. Biz de elimizden geldiğince burası ile ilgili hem sosyal medyamızda hem de sanatçılarımızın da destekleriyle onların sosyal medyalarında olabildiğince destek vermeye çalışacağız. Özellikle lavanta hasadı mevsiminde insanlar gelip burayı görsünler. Arkamda koca bir göl, lavanta tarlaları, inanılmaz bir manzara. Şahane, çok şanslısınız. Burdur halkı çok şanslı bu konuda” dedi.



“Böyle bir manzara dünyada hiçbir yerde yoktur”

Sosyal medyanın tanıtım konusunda büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Ersoy, “Bu tarz yerlerin tanıtımını yurtdışına gidenler de bilirler biraz daha farklı konseptleri de uygulamakta fayda var. Çünkü sosyal medya günümüzde çok değerli. Sosyal medya sayesinde de dünyaya açılıyoruz. Bu yüzden görseli çok iyi tutmak lazım. İnsanlar buraya geldiğinde daha güzel fotoğraf çekebilecekleri alanlar oluşturursanız, reklamını çok daha güzel yapabiliriz bu lavanta bahçesinin. Belki Türkiye’de milyonlarca insan gelip de görmedi bile. Daha çok insana tanıtmak için görseli biraz daha süsleyip allayıp, pullamalıyız. Lavanta tarlalarının Burdur için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Böyle bir manzara dünyada hiçbir yerde yoktur. Muhteşem bir manzara. Bizler elimizden geleni yapacağız. Sizler de elinizden geleni yaparsanız el birliğiyle Burdur daha fazla turist alacak. Burası bir cazibe merkezi haline gelmeli” diye ifade etti.



“Ceviz ezmesinin tanıtımı ile alakalı girişimlerde bulunacağım”

Gastronomi yazarı ve gurme Eray Kılıç ise ceviz ezmesini çok beğendiğini belirterek Burdur’un meşhur ceviz ezmesinin tanıtımı için girişimlerde bulunacağını belirtti. Kılıç “Şimdi lavantalı dondurma yedim. Haşhaşlı dondurma yedim. Lavanta muazzam bir lezzet haline getirmiş. Burada da büyülendim. Göl manzaralı lavanta tarlaları dünyada tek. İnşallah güzel bir şekilde tanıtıp Burdur’a daha fazla turist çekeriz. Ceviz ezmesi harikaydı. Bununla ilgili çok güzel videolar çektik. Bütün ekip de bayıldı ceviz ezmesine. Ceviz ezmesinin tanıtımı ile alakalı da çok güzel girişimlerde bulunacağım. İnşallah tüm Türkiye Burdur’un ceviz ezmesini haşhaşlı ve kenevirli çeşitleri ile birlikte tanır tadar ve yer” dedi.



“Burdur açık hava müzesi gibi”

Burdur’un her tarafından doğal güzellikler fışkırdığını ifade eden oyuncu Özgür Özgülgün ise, “Bugün sabah başladık gezimize. Önce Burdur Müzesi'ni gördük. Sonra Doğa ve Tarih Müzesi’ni gördük. Sonra da lavanta bahçelerine geldik. Burdur özellikle turistik açıdan ülkemizin en güzel illerinden biri. Özellikle mevsim itibariyle de inanılmaz güzel ve keyifli. Açık hava müzesi gibi yani her tarafından doğal güzellikler fışkırıyor” diye konuştu.



Lavantanın merkezine düştüğünü belirten sunucu Seray Sever de her türlü lavanta ürünü satın aldığını ifade ederek, bodrumda yaşadığı zamanlarda lavanta ile uyuduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.