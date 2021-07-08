Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (GÖRÜNTÜLÜ)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (GÖRÜNTÜLÜ)

DHA

Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (GÖRÜNTÜLÜ)


Mesut MADAN Burcu MUTLU/BURDUR, (DHA)-AYTEMİZ Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, antrenman öncesi kalp spazmı geçirerek, hastaneye kaldırıldı. 
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağırısı şikayeti belirdi. Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.
Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar´ın Burdur Devlet Hastanesi´nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi´nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hastane dış görünüş
Ambulans
Sağlık görevlilerinin sedye ile içeri girişi
Futbolcunun sedye ile ambulansa bindirilmesi
Ambulansın içinde
Ambulansın gidişiDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADANBurcu MUTLU
2021-07-08 12:08:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı ...
Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına ...
Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, lavanta bahçesini gezdi Pervin Ersoy: “Özellikle lavanta hasadı mevsiminde insanlar gelip burayı görsünler. Arkamda koca bir göl, lavanta tarlaları, inanılmaz bir manzara. Şahane, çok şanslısınız. Burdur halkı çok şanslı bu konuda"
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, lavanta ...
Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
Burdur’da 156 araç sürücüsüne ceza
YEREL HABERLER Burdur’da 156 araç sürücüsüne ceza
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı Hırsızlık şüphelisi yeğen Denizli'ye kaçamadan yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni ...
Yerde bulduğu kredi kartının temassız özelliği ile alışveriş yaptı, yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Yerde bulduğu kredi kartının temassız özelliği ile ...
Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs ...
Ünlülerin Salda Gölü durağı Sümer Ezgü, Salda Gölü için söyledi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un eşi eşlik etti Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy Salda Gölü’nü gezdi
YEREL HABERLER Ünlülerin Salda Gölü durağı Sümer Ezgü, Salda Gölü ...
Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlülerle Salda Gölü'nü gezdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlülerle Salda ...
Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar Tam normalleşmenin ardından Salda Gölü’ne ziyaretçi akını Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'da çocuklarıyla beraber adaya yürüyerek geçti
YEREL HABERLER Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya ...
Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim
YEREL HABERLER Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim