Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (GÖRÜNTÜLÜ)



Mesut MADAN Burcu MUTLU/BURDUR, (DHA)-AYTEMİZ Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, antrenman öncesi kalp spazmı geçirerek, hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağırısı şikayeti belirdi. Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar´ın Burdur Devlet Hastanesi´nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi´nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane dış görünüş

Ambulans

Sağlık görevlilerinin sedye ile içeri girişi

Futbolcunun sedye ile ambulansa bindirilmesi

Ambulansın içinde

Ambulansın gidişiDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADANBurcu MUTLU

2021-07-08 12:08:13



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