Zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali denetimi yaptı

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.
Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Kaldırım ve yol işgaline izin vermeyen Zabıta ekipleri, işyerleri ve araç sahiplerine de uyarılarda bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.