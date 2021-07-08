Kick Boks Şampiyonasın'da Türkiye birincisi oldu

Şırnak'ta 17 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasında Davut Kaya, Türkiye Şampiyonu oldu.

Başkan Ercengiz’i ziyaret eden Davut Kaya “7 yıldır Kick Boks sporu ile uğraşıyorum. 3 yıldır da milli takımda yarışıyorum. 17 Temmuz’da Şırnak’ta düzenlenecek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanmıştım ve Burdur’umuza Türkiye şampiyonu olarak döndüm. İnşallah İtalya’da 1323 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve Burdur'umuzu temsil ederek ödüllerle geri dönmek istiyorum. Bugünde bu sevincimi bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz’e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Başkan Ercengiz “ Başarılarının artarak devam edeceğini biliyorum. Bundan sonra da bize düşen bir vazife olduğu sürece sporcularımızı, sizleri ve Burdur’umuzu en iyi şekilde ileriye götürecek her çalışmada yanınızdayız” diye konuştu.

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