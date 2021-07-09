Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı Ormanlık alana gitti, bileğini keserek intihara kalkıştı Bileğini kestikten sonra eşine fotoğraf gönderen şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu

Burdur’da bir şahıs ormanlık alana giderek intihar girişiminde bulundu. Bileğini kestikten sonra eşine fotoğraf gönderen şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu.

Burdur’da boşanma sürecinde olduğu belirtilen Aladdin S.’nin (51), intihar girişiminde bulunacağı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre 15 PC 929 plakalı otomobile bindikten sonra kayıplara karışan Aladdin S., ormanlık bir alana giderek sol elinin bileğini kestikten sonra eşine fotoğraf gönderdi. Aladdin S.’nin eşi fotoğrafı görür görmez polis ekiplerine haber verdi. Fotoğrafa bakarak intihar girişiminde bulunan şahsın yerini belirlemeye çalışan polis ekipleri, hem otomobile hem de Aladdin S.’ye dair bir iz aradı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, başarılı çalışma sonucunda intihar girişiminde bulunan Aladdin S.’yi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ormanlık alanda buldu. Elindeki bıçakla polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan Aladdin S.’nin elinden bıçağı almayı başaran polis ekipleri, şahsın elini bir bez parçası ile sararak ilk müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin arama çalışması yaptığı bölgede hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Aladdin S.,’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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