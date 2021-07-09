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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için 50 lira bıraktı

DHA

Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için 50 lira bıraktı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Karamanlı ilçesinde bir kişi, kadın işçilere dondurma alınması için lavanta tarlasına 50 TL bıraktı. Tarla sahibi antropolog Dr. Aynur Ece Onur, parayı verenin kendisine gönderdiği, "Annem beni babasız büyüttü. Annem gibi kadınları işe aldığınız için Allah sizden razı olsun" mesajıyla duygulandı.
ABD'de Indiana Üniversitesi'ndeki akademik kariyerini bırakarak memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine gelerek susuz tarım yapan Dr. Aynur Ece Onur´un Salda Gölü yolu üzerindeki lavanta tarlasına bir kişi 50 lira bıraktı. Bu kişi, sosyal medya üzerinden Dr. Onur'a mesaj atıp, bu parayla kadın işçilere dondurma alınmasını istedi. Bırakılan parayla kadın çalışanlara dondurma alındı.
Dr. Onur, kendisini duygulandıran mesajla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bir beyefendi bu emaneti lavanta tarlamıza bırakmış. Ardından, 'Hocam, Toprağın Melekleri'ne dondurma ısmarlamak istedim. Güneşin alnında çalışıyorlar. Şifa olsun. Annem beni babasız büyüttü. Annem gibi kadınları işe aldığınız için Allah sizden razı olsun' sözlerini içeren bir mesaj aldım. Allah asıl sizden razı olsun. Hassasiyetiniz, böylesine ince düşünmeniz, nezaketiniz beni inanılmaz duygulandırdı. Çalışan kadınlara 'Sana koca lazım' diye yaklaşan ahlaksızlara erkeklik dersi verdiniz. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu beyefendi bu jesti 'Cuma hayrı' olarak yaptığını belirtmiş. Sözle değil eylem ile inancının gereğini (paylaşım, kadına saygı, ihtiyacı olana yardım) yerine getirdiği için ayrıca teşekkür ederim. Allah kabul etsin."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-09 16:52:07

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