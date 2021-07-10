Düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, düğünde atıldığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında 10 dekar sazlık alan yandı.
Burdur Gölü kenarında bulunan düğün salonunda düğün sahiplerinden habersiz davetlilerden birinin attığı iddia edilen havai fişek, göl kenarındaki sazlık alanda yangına neden oldu. Bir anda büyüyen yangın, yaklaşık 10 dekar alanda etkili oldu. Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü TOMA´sı ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-09 23:56:50
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