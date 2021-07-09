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3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı Hatalı sollama kaza getirdi, araç takla atarak şarampole yuvarlandı

İHA

3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı Hatalı sollama kaza getirdi, araç takla atarak şarampole yuvarlandı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde hatalı sollama sonucu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çavdır istikametinden Gölhisar istikametine gitmekte olan Osman D. (59) yönetimindeki 20 BJB 40 plakalı araç, sollama yapmak istedi. Bu sırada ters istikametten gelen 27 MB 2566 plakalı yabancı uyruklu araç sürücüsü Cuma E. (33) ise karşısından gelen aracı görüp kazayı önlemek için şerit değiştirmek isteyince karşı istikametten gelen Talat B.’nin (37) kullandığı 07 VKB 42 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Ayrıca hatalı sollama yapan Osman D.’nin kullandığı araç ise yoldan çıkarak takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Osman D., Cuma E. ve Talat B. ile Talat B.’nin yolcu olarak bulunan Kadir E. (36) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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