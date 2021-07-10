Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak

DHA

Çağdaş Atan: Babacar federasyonun kararı sonrası antrenmanlara başlayacak


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) -AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçen çarşamba günü kamp yaptıkları Burdur'da antrenman öncesi kalp spazmı geçiren Babacar'ın federasyonun kararı sonrası antrenmanlara geri döneceğini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde hazırlık çalışmalarını sürdürdü. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, takımı tesislerde ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Korkmaz ve ekibini Teknik Direktör Çağdaş Atan ve takım kaptanları Efecan Karaca ile Daniel Candeias karşıladı.
'TAKİP ETTİK VE MUTLU OLDUK'
Takımla bir süre sohbet eden Rektör Korkmaz, kendilerini MAKÜ Spor Tesisleri'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:
"Akdeniz'in parlayan yıldızı Alanyaspor'un bizi tercih ederek burada kamp yapması bizleri mutlu etti. Alanyaspor'un başarılarını biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Özellikle bu sezon gösterdiği performans ve ligi uzun süre önde sürdürmesini takip ettik ve mutlu olduk. Onların bu başarısı bölgedeki diğer takımlara da örnek olabilecek nitelikte. MAKÜ Spor Tesisleri'ndeki başarılı kamp süreci önümüzdeki lige de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."
'BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ'
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın kalp spazmı geçiren Babacar'ın durumunu sorması üzerine konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:
"Babacar bugün bir komisyon var, federasyonun bir komisyonu normal bir insan olsa işine dönebilir, komisyona gözükecek büyük bir ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İnşallah İstanbul'da o komisyona girdikten sonra aramıza katılır diye ümit ediyoruz. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece medikal biraz tedavi görecek o kadar antrenmanlara devam edebilir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Rektör Korkmaz'ın antrenman alanına gelişi
Çağdaş Atanla konuşması
Çağdaş Atan'ın Babacar'ın durumu hakkında bilgi vermesi
Futbolculara baklava ikramı
Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-10 15:09:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı
YEREL HABERLER Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla ...
Burdur Gölü’ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi Havai fişek nedeniyle çıkan yangın bir saatte kontrol alına alınabildi
YEREL HABERLER Burdur Gölü’ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ...
Düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı
YEREL HABERLER Düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı
3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı Hatalı sollama kaza getirdi, araç takla atarak şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER 3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı Hatalı ...
Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için 50 lira bıraktı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için ...
Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını ...
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü Alevler içinde kalan kamyonet kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda ...
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı Ormanlık alana gitti, bileğini keserek intihara kalkıştı Bileğini kestikten sonra eşine fotoğraf gönderen şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu
YEREL HABERLER Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı Ormanlık ...
Kick Boks Şampiyonasın'da Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Kick Boks Şampiyonasın'da Türkiye birincisi oldu
Zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali denetimi yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali denetimi yaptı
Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (GÖRÜNTÜLÜ)
YEREL HABERLER Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı ...
Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı ...
Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına ...