Takla atan otomobil yol kenarına devrildi: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü tespit edilemeyen 10 LK 467 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada otomobilde bulunan Onur Aksoy, Ayşenur Aksoy ve Kuzey Aksoy yaralandı. Kaza sonucu olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.