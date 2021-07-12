Cristian Borja: "Umarım elimden geleni yapıp Alanyaspor’u iyi yerlere taşırım"

Aytemiz Alanyaspor’un kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Cristian Borje, "Umarım elimden geleni yapıp Alanyaspor’u iyi yerlere taşırım" dedi.

Portekiz ekibi Braga'nın Kolombiyalı sol beki Cristian Borja'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil eden Aytemiz Alanyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Lavanta Tepesi’nde bulunan spor kompleksinde yeni sezon için hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan Cristian Borja, Kondisyoner Giovanni Melchiorre tarafından özel olarak hazırlanıyor. 28 yaşındaki sol bek Borja, hem taktik hem de takıma adapte olmak için sıkı çalışıyor.



"Burada mutlu olacağımı düşünüyorum"

Alanya’yı çok beğendiğini ve Alanyaspor’da mutlu olacağını düşündüğü dile getiren Cristian Borja, “Gerçekten takımımız çok güzel. Çok yetenekli, çok kaliteli oyunculara sahip. Burada mutlu olacağımı düşünüyorum. Alanya’da birkaç gün geçirebildim sadece. Ama çok güzel bir şehir. Ülkeniz çok güzel. Henüz tanıyacağım, alışacağım çok yenilikler var ama ilk izlenimim gerçekten çok güzel” dedi.



"Umarım Alanyaspor’u iyi yerlere taşırım"

Alanyaspor’u iyi yerlere taşımak istediğini ifade eden Borja, “Bizim transfer hikayemiz bir sene önce başlamıştı. Fakat geçen sene gerçekleştiremedik. Bu bir senelik süreçte takımı takip etme şansım oldu. Sonunda burada olduğum için mutluyum. Dönem dönem bu bir yıllık süreç içerisinde takımı takip ettim. Çok güzel futbol oynuyorlardı. Çok kaliteli oynuyorlardı. Güzel sonuçlar da aldı. Bu bir yıllık süreçte izlediğim maçlar da buraya gelmek için beni aşırı derecede motive etti. Ve sonunda mutlu sona ulaştık. Umarım elimden geleni yapıp Alanyaspor’u iyi yerlere taşırım” diye konuştu.

Öncelikli hedefinin takıma adapte olmak ve arkadaşlık ortamına girmek olduğuna değinen Borja, bunun sonucunda da güzel sonuçlar alacağını ve takımı üst sıralara taşıyacağını vurguladı.

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