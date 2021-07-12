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Otomobil kapısına tutunan bisikletli sürücüyle sohbet etti

DHA

Otomobil kapısına tutunan bisikletli sürücüyle sohbet etti


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da hareket halindeki otomobilin kapısına tutunan bisikletlinin, sürücüyle sohbet ederek ilerlediği tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Burdur merkezde hareket halindeki bir otomobilin camına tutunan bisikletlinin sürücüyle sohbet ederken tehlikeli şekilde yolculuğu kameralara yansıdı. Bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde otomobil sürücüsü ile bisikletlinin trafik kurallarını hiçe saydıkları yolculuğu dakikalarca sürdü. Köprübaşı kavşağından Armağan İlci Bulvarı'na kadar bu şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü ile bisikletli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.
ÇOCUK SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
Kentte görüntülere yansıyan başka bir tehlikeli yolculuk ise bir çocugun motosikletle Antalya-Burdur kara yolundan İnsuyu Mağarası istikametine hiçbir koruyucu ekipmanı olmadan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar ulaşan şekilde ilerlemesi oldu. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-12 13:01:07

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