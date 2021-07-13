Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup



Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur'da oynadığı ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a 2-1 yenildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, aynı tesislerde kamp yapan Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile hazırlık maçında karşılaştı. Efecan'ın 34'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Aytemiz Alanyaspor, 72'nci dakika Vernydub, 90'ıncı dakikada Cristian'ın attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN: GELİŞEREK DEVAM EDECEĞİZ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir haftadır buradayız takımımın gidişatından gayet memnunum. Zorya, Ukrayna ligini üçüncü sırada bitirmiş, 4-5 hazırlık maçı yapmış bir takım. Bizim için, hazırlık maçı olarak çok sert bir maçtı. Bayağı hazırlar ama oyun anlamında güzel şeyler yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelişerek devam edeceğiz. Çok iyi şeyler yaptık. Maçı 2-0, 3-0'a da getirebilirdik. Yeni gelen oyuncularımızla çok daha güçlü, iyi bir takım olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni sezon için hedef koymanın zor olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Şu an bir hedef koymak zor. Oyuncu kadromuzu görelim, takımımızı görelim, transferlerimizi görelim ondan sonra bir hedef koyarız zaten" diye konuştu.

Öte yandan Çağdaş Atan geçen hafta kalp spazmı geçirerek tedaviye alınan Babacar'la ilgili olarak da "Babacar'ın durumu herhalde bu akşam netleşir. Onunla ilgili kulüp de açıklama yapar. Ondan sonra konuşuruz zaten" açıklamasında bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da izlediği maç sonrası seyirciler Çağdaş Atan'la fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan detaylar

Çağdaş Atanla röportaj

DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-07-13 23:19:56



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