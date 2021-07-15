15 Temmuz şehidinin eşi: 'Ne zaman geleceksin' dedim, gelmek nasip olmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehidinin eşi: 'Ne zaman geleceksin' dedim, gelmek nasip olmadı

DHA

15 Temmuz şehidinin eşi: 'Ne zaman geleceksin' dedim, gelmek nasip olmadı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- DARBE girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay (53), memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı. Gülsüm Altay, eşiyle en son darbe girişiminin olduğu gün öğle saatlerinde telefonla görüştüğünü belirterek, "Telefon açtı. Çocuklarının halini, hatırını sordu. 'Ne zaman geleceksin' diye sordum, '1 hafta sonra geleceğim' dedi. Tabi gelmek nasip olmadı. Rabb'im ona en güzel yeri yazdı" dedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da ilk hedef aldığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Akif Altay, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyündeki kabri başında dualarla anıldı. Vali Ali Arslantaş ve il protokolü, şehit polis Akif Altay ile 1997 yılında Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın kabirlerini ziyaret etti.
'ACILAR UNUTULMUYOR'
Şehit polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, "15 Temmuz'u Allah bir daha yaşatmasın. Devletimize güç, kuvvet versin; Rabb'im bizlere sabır versin. Diyecek bir şey yok. Acılar unutulmuyor. Acı hiçbir zaman unutulmaz. Her 15 Temmuz'da yaramız daha kanıyor. Sabırla selametle bugünleri geçirmeye çalışıyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok, giden gelmiyor. Acısı, ağrısı bizimle devam ediyor. 5 senede, 3 senede geçecek bir şey değil, bir ömür boyu bizimle geçecek. Biz onun yanına gidene kadar devam edecek ağrımız, özlemimiz. Her gün bekliyoruz sanki gelecekmiş gibi göreve gitmiş gelecekmiş gibi bekliyoruz" dedi.
'GELMEK NASİP OLMADI'
Eşiyle en son 15 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında görüştüğünü kaydeden Gülsüm Altay, "Telefon açtı. Çocuklarının halini hatırını sordu. Çocuklara paralarını gönderdiğini söyledi. 'Hanım sana da gönderirim inşallah' dedi. Ben de 'Çocuklardan idare ederim' dedim. Orada bir şakalaştık, gülüştük. 'İnşallah dönüşümde hep beraber otururuz' dedi. 'Ne zaman geleceksin' diye sordum, '1 hafta sonra geleceğim' dedi. O gün gelmesi gerekiyordu, gelmediği için sordum. 'Niye gelmiyorsun' dedim, '1 hafta sonra geleceğim' dedi. 'İnşallah sağlıkla gelirim' dedi. 'İnşallah' dedik, dua ettik. Tabi böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Sohbet, muhabbet, biraz kendisi rahatsızdı. 'Doktora git' dedim. 'Haftaya geleceğim inşallah senin yaptığın ilaçlarla ne ağrım ne sızım, benim bir şeyim kalmaz' dedi. Tabi gelmek nasip olmadı. Rabb'im ona en güzel yeri yazdı. Bize de ona layık şehit ailesi olarak yaşamayı nasip etsin. Devlete, millete zeval vermesin" diye konuştu.
Vali Ali Arslantaş da "Bugün milletimizin ikbaline, istikbaline resmen çökmek isteyen kara ruhluların eylemini gördük, darbe girişimini gördük ama milletimizin şuurlu evlatları, o gün kendi canları pahasına bu hain, bu alçak girişimi, bu haydutları bastırdı" dedi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Daha sonra Vali Ali Arslantaş ve il protokolü, 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay ve şehit Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın kabirlerine karanfil bıraktı.
Vali Arslantaş ve protokol üyeleri, Cumhuriyet Parkı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-15 16:25:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehidi Akif Altay kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Akif Altay kabri başında anıldı
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Burdur Gölü’nün kurtarılması için gerekli olan bütün tedbirleri uygulayacağız” “Başka ilden su kaynağı getirme çalışmaları araştırılmaya devam ediyor” “Buharlaşmayı mutlaka azaltmamız lazım” “Atık sular arındırılarak Burdur Gölü’ne verilecek”
YEREL HABERLER TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ...
13 yaşındaki Erdem bulduğu altını 'benim' diyen kadına vermedi, gerçek sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Erdem bulduğu altını 'benim' diyen ...
Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
YEREL HABERLER Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu