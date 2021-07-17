İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da cami imamı Fatih Yavuz'u (39) bıçakla yaralayan Hakan Gündüz, yakalanıp, tutuklandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi 149 Evler Camisi'nde 8 Haziran günü imam Fatih Yavuz´un yanına, namazı kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi. Yavuz'un şadırvanda konuştuğu bu kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı. Yavuz´u kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, kaçtı. Fatih Yavuz, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Yavuz´u bıçaklayan şüphelinin Hakan Gündüz olduğunu belirledi. Hakan Gündüz, Bucak ilçesinde yapılan baskınla gözaltına aldı.
Hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 5 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Hakan Gündüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-17 16:05:13
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