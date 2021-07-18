Yaşlı kadını banyoda yakalayan yangına vatandaş kafasına tencere geçirip müdahale etti

Burdur’da bir evin çatısında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın çıktığı sırada banyo yapan yaşlı kadın ise, alevlerden etkilenmemek için kafasına tencere geçiren bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şirinevler Mahallesi 20. Sokak'ta Şeref Ölmez’e ait evin çatısından dumanlar yükseldiğini gören İsmail Kara adlı vatandaş, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kara, itfaiye ekiplerini beklemeden balkondan eve girdi. Bir hafta önce kocası vefat ettiği öğrenilen Fadime Ölmez’in banyoda olduğunu fark eden Kara yaşlı kadını uyarıp, ardından kafasına tencere geçirerek yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Yaşlı kadını evden çıkaran İsmail Kara, yangına 3 yangın tüpü ile müdahale ettiğini ifade etti. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



“Alüminyum tencere buldum, kafama geçirdim”

Dumandan etkilenmemek için kafasına tencere geçirdiğini ifade eden İsmail Kara, “Millet bağırıyordu duman var duman diye. Dışarı çıktık bir baktık komşunun çatıda duman var. Baktım kapıları kilitli, kadının kendisi banyodaymış. Balkondan girerek yukarı çatıya çıktım. Ev Fadime Ölmez teyzemin. Yaşlı teyze tek başına yaşıyor. Eve girince ilk banyoda teyzemi üstünü giy dışarı çık diye uyardım. 3 tüp yangın söndürücüyü direkt ateşin üzerine sıkarak ilk önce bir müdahale ettim. Ondan sonra itfaiyemiz yetişti sağ olsun. Onlar da müdahale etti. Kazasız belasız can kaybı yaşanmadan kurtardık. Ben dışarıya çıktığımda duman alev böyle felaket. Oradan bir alüminyum tencere buldum kafama geçirdim. Yeğenime de telefonunun ışığını tut dedim. Ama göz gözü görmüyor. Sürüne sürüne çatının altından gittim. Alevin üstüne 3 tane yangın söndürücüyü boşalttım “dedi.

Kocası bir hafta önce vefat ettiği öğrenilen Fadime Ölmez, “Banyoya girdim, banyo yapıyordum. Ben hemen su döküp çıkacaktım. Kapıdan sesler duydum. Üstüme havluyu aldım çıktım” diye konuştu.



“Vatandaşlarımızdan ricam, elektrik kablolarını sıva altından geçirsinler”

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yangının çıktığı eve gelerek incelemede bulundu. Yangının elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu çıktığını ifade eden Ballak, “Şirinevler 20. Sokak'ta bir ev yangını ihbarı aldı arkadaşlarımız. Öncelikle olay yerine geldik. Çatı arasından gelişigüzel geçirilen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu çatı arasındaki muhtelif eşyalarda bir yangın meydana geldi. Ekiplerimizin erken müdahalesi ile yangın çatıya sirayet etmeden, bitişik evlere sirayet etmeden hızlı bir şekilde söndürüldü. Benim vatandaşlarımızdan ricam elektrik tesisatlarını mutlaka sıva altından demir boru içerisinden geçirmeleri. Gelişigüzel yapılan elektrik tesisatlarında yüksek sıcaklıktan dolayı, ısıdan dolayı deformasyonlar meydana geliyor. Bu da küçük bir ihtimal olsa bile yangına sebebiyet veriyor. Bizim için ihtimalin küçüğü büyüğü olmaz, ihtimal ihtimaldir. Önlemlerimizi alalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.