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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü’nde ‘Gara Tren’ dönemi

İHA

Salda Gölü’nde ‘Gara Tren’ dönemi

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde koruma planı kapsamında ‘Maldivler’ olarak bilinen beyaz kumsala araç girişi yasaklandı. Vatandaşlar otopark bölümünden kumsala ‘Gara Tren’ ring seferleriyle taşınıyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün doğallığının korunması için başlatılan koruma ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.
Salda Gölü’nün Beyaz Adalar kısmına araç girişinin yasaklanmasının ardından girişe otopark yapıldı. Salda Gölü’nde fotoğraf çekilmek isteyen ziyaretçilerin göl kenarına kadar ücretsiz bir şekilde götürülmesini sağlayan Golf aracı ile ‘Gara Tren’ ring seferleri başlatıldı. Salda Gölü'nü koruma kapsamında saatte en azla 600 kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü’nde ziyaretçilerin artmasından dolayı önümüzdeki günlerde 45 kişilik elektrikli trenlerin sayısının arttırılması planlanıyor. 2 gün önce uygulamaya geçirilen ‘Gara Tren’ ring seferlerinin 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 trene çıkarılarak gün içerisinde sürekli bir şekilde hizmet vereceği öğrenildi.

Ayrıca vatandaşların ücretli olarak giriş yapabildiği Beyaz Adalar bölümünün giriş kısmında görevliler ziyaretçilerin araçlarını otoparka bırakması, beyaz kumlara basılmasının ve gölde suya girmenin yasak olduğunu belirten uyarılarda bulunuyor.

"Otopark olarak dışarıda park etmeleri çok iyi olmuş"
İzmir’den Salda Gölü’ne gelen Şükrü Duygun, “Eşimle beraber bu tarafa bir seyahat düşündük. Salda Gölü’nü çok iyi bulduk. Otopark olarak dışarıda park etmeleri çok iyi olmuş. En azından doğayı koruma amaçlı. Servis araçları ve tren ile göl kenarına kadar götürüyorlar. Gayet memnunuz” dedi.

"Trenler ile oraya kadar götürdüler, güzel bir hizmet"
Salda Gölü’nün doğal yapısının korunması amacıyla yapılmış olan araç girişlerinin yasaklanmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Sebile Uğur, “Hollanda’dan geldik. Arkadaşlarımız muhakkak görmeniz gereken bir yerdi demişti. Ama doğayı korumak için göle girmek yasaklanmış. Bence güzel bir uygulama. Araçlar da giremiyor. Ama trenler ile sağ olsunlar görevliler oraya kadar götürdüler. Güzel bir hizmet. Teşekkür ederiz. Doğayı koruyalım çünkü bu doğayı hiçbir yerde bulamayız” diye konuştu.

"Burası doğal bir harika"
Ankara’dan Salda Gölü’ne ziyarete gelen Ferit Ova ise araçların girişlerinin yasaklanması ile ilgili olması gerekenin bu olduğuna dikkat çekerek “Burası sonuç itibariyle doğal bir harika. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Buralar Türkiye için çok güzel varlıklar. Buraları korumamız lazım” diye ifade etti.

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