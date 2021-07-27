İstanbul'dan Fethiye'ye tatil yolunda kaza; 4 kişilik aile yaralı 



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)İSTANBUL'dan tatil için Fethiye'ye giden Şentürk ailesinin bulunduğu otomobil, Burdur'da takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Birol (52) ile eşi Yasemin (41), çocukları İdil (17) ve Burak Şentürk yaralandı.

İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye giden Şentürk ailesi, 34 DIZ 471 plakalı otomobille yola çıktı. Birol Şentürk'ün kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında Burdur Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Birol Şentürk ile eşi Yasemin Şentürk, çocukları İdil ve Burak Şentürk yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan BirolYasemin Şentürk çifti, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Birol ve Yasemin Şentürk çiftinin sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-07-27 12:13:40



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