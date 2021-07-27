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Kaza sonrası araçta sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı Burdur’da otomobil takla attı: 4 yaralı

İHA

Kaza sonrası araçta sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı Burdur’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Burdur’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Burdur Fethiye Karayolu Çallıca Köyü yol ayrımında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye’ye tatil için gittikleri öğrenilen Birol Şentürk’ün kullandığı 34 DIZ 471 plakalı otomobil, Çallıca Köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak, takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza mahalline ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen aracın içinde sıkışan sürücü Birol Şentürk ve eşi Yasemin Şentürk, Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada sürücü Birol Şentürk (52), eşi Yasemin Şentürk (41), çocukları İdil (17) ve Burak Şentürk (14) yaralandı. Yaralanan Şentürk ailesi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yasemin Şentürk’ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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