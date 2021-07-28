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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar Otomobilin çarptığı adam havada takla atıp yere savruldu

İHA

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar Otomobilin çarptığı adam havada takla atıp yere savruldu

Burdur’da yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adamın havada takla atıp yere düştü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Armağan İlci Bulvarı Taş Fırın önünde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Osman D.’nin (31) kullandığı 07 AHZ 065 plakalı otomobil, şehir merkezinden otogar istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen Osman Doğan’a (71) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Doğan’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Öte yandan 10 metre ileride bulunan yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamın otomobil ile çarpışması olay yerinde bulunan bir fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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