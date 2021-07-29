Burdur Belediyesi tarafından üretilen banklar Yeşilova’ya gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Belediyesi tarafından üretilen banklar Yeşilova’ya gönderildi

İHA

Burdur Belediyesi tarafından üretilen banklar Yeşilova’ya gönderildi

Burdur Belediyesi, kendi kaynaklarıyla ürettiği 25 bank ve 5 piknik masasını Yeşilova ilçesine gönderdi.
Sultandere Hizmet Kampüsünde kurduğu atölyeler ile üretime yönelik çalışmalarıyla Burdur halkına sunduğu hizmetlerin yüzde 80’ini kendi kaynaklarıyla üreten Burdur Belediyesi, 25 bank ve 5 piknik masasını Yeşilova ilçesine gönderdi.
Sultandere Hizmet kampüsünde son derece modern tarzda kent mobilyalarının üretim yapıldığını söyleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Şehrimizin ihtiyacı olan kent mobilyalarımızı kendi imkânlarımızla üretiyoruz. Atölyemizde usta ellerden çıkan banklar, piknik masaları, çöp kovaları ve bunların yanında birçok üretimi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizce üretilen kent mobilyaları park, yol kenarı ve yeşil alanlara monte edilerek güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Kent mobilyalarını kendi bünyemizde üreterek maliyeti önemli ölçüde düşürüyoruz. Ayrıca Yeşilova Belediyemize bugün 25 bank ve 5 piknik masasını gönderdik. Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Sık sık yaptığımız iş birliği ve paylaşımlarımız, bundan sonra da devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar Otomobilin çarptığı adam havada takla atıp yere savruldu
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden ...
Başkan Ercengiz'den Burdurlulara körüklü otobüs müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz'den Burdurlulara körüklü otobüs ...
Kaza sonrası araçta sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı Burdur’da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kaza sonrası araçta sıkışanlar ekipler tarafından ...
İstanbul'dan Fethiye'ye tatil yolunda kaza; 4 kişilik aile yaralı 
YEREL HABERLER İstanbul'dan Fethiye'ye tatil yolunda kaza; 4 kişilik ...
Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan ...