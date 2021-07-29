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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kibyra Antik Kenti'ni bayramda 3 bin 500 kişi ziyaret etti

İHA

Kibyra Antik Kenti'ni bayramda 3 bin 500 kişi ziyaret etti

Burdur'da bulunan Kibyra Antik Kenti, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kurban Bayramı'nda 3 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Kibyra Antik Kenti'ne gelen Amerikalı Richards, Medusa mozağine hayran kaldı.
Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Süreksiz Listesi’ndeki Kibyra Antik Kenti, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ne akın etti. Bayramın ilk gününden son gününe kadar dolup taşan Kibyra Antik Kenti'ni Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3 bin 500 turist ziyaret etti.
Bayram tatilinin son günlerinde, gelini, torunu ve oğlunu ziyaret etmek üzere Burdur’a gelen Amerikalı Hilke Richards (82) da kenti ziyaret edenlerden biri oldu. Hilke Richards, yaklaşık 3 yıl önce Kibyra Antik Kenti'ne geldiğini ve Medusa mozağini göremediğini belirtirken bayram tatilinde ziyaret ettiği Medusa’ya hayran kaldığını dile getirdi. Burdurlu gelini Nalan Richards, torunu Ada Richards ve oğlu Ivan Richards ile birlikte kenti gezen Hilke Richards, kentin doğallığı ve kazı çalışmalarının kısa sürede bu aşamaya gelmesine çok şaşırdığını söyledi. Dünyaca ünlü Medusa figürüne ise hayran kalan ve kent gezisi boyunca bol bol fotoğraf çektirirken Hilke Richards, "Bundan yaklaşık 3 yıl önce Kibyra Antik Kenti'ne geldim. O dönem Medusa mozaiğini göremedim. Bu ziyaretimde Medusa'yı gördüm ve hayran kaldım” dedi.

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