Bucak İtfaiyesi personeli, Manavgat’ta devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağaya elleri ile su içirdi.
Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları devam ederken Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat'ta alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı kurtararak, elleriyle su verdi.
Manavgat'ta sahada yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yangın bölgesine geçen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerden kaçan bir kaplumbağayı fark etti. Alevlerin arasından kurtardığı kaplumbağayı itfaiye aracının yanına götüren ekipler, kaplumbağayı elleri ile su içirerek hayatta döndürdükten sonra güvenli bir bölgeden tekrar doğaya saldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.