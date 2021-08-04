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Prof. Dr. Gülle: Son yangınlar su havzalarını önemli derece etkileyecek

DHA

Prof. Dr. Gülle: Son yangınlar su havzalarını önemli derece etkileyecek


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) Prof. Dr. İskender Gülle, son orman yangınlarının, su havzalarını önemli derecede etkileyeceğini söyledi. Prof. Dr. Gülle, "Yangınların geride bıraktığı kül, artı yok olan bitki örtüsü nedeniyle ortaya çıkacak erozyon hem akarsuları hem gölleri su kalitesi açısından etkileyecek. Toprağın su tutma kapasitesi azalacağından akarsularda ve göllerde ani su baskınları, ani seller, taşkınlar gözlemlemek olası olacaktır" dedi.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Burdur MAKÜ'de gerçekleştirildi. Sempozyum öncesi basın mensuplarının, son yangınların akarsu ve göllere etkisinin ne olacağı yönündeki sorularını yanıtlayan MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, "Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz süreçte özellikle su kaynaklarında akarsularda ve göllerde oldukça yüksek miktarda sıkıntı içerisindeyiz. Limnoloji bilimi, kısaca akarsu ve gölleri araştıran, her yönüyle buralarda araştırma yapan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla ülkemizdeki su kaynakları üzerindeki en önemli bilimsel açıdan söz söyleme yetkisi limnologların ve limnoloji konusunda çalışan öğretim üyelerinindir" dedi.
Son günlerdeki yangınların da devreye girmesiyle gerek orman alanlarının gerek su alanlarının ve su kaynaklarının öneminin daha da arttığını aktaran Prof. Dr. Gülle, "Bu konuda yapılması gereken çok şey olduğunu görmekteyiz. Özellikle son yangınlar su havzalarını önemli derece etkileyeceğe benziyor. Başta akarsu havzaları olmak üzere tabi yangınların geride bıraktıkları kül, artı yok olan bitki örtüsü nedeniyle ortaya çıkacak erozyon hem akarsuları hem de gölleri su kalitesi açısından etkileyecektir. Ve yine önümüzdeki süreçte orman örtüsünün tahribiyle toprağın su tutma kapasitesi azalacağından akarsularda ve göllerde ani su baskınları, ani seller, taşkınlar gözlemlemek olası olacaktır. Bunların etkilerini kısa ve uzun vadede mutlaka göreceğiz" diye konuştu.  
Limnoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu ise "Son yüzyılın en kurak dönemlerinden biri olan 2020-2021 seneleri ülkemizde, Avrupa´nın farklı ülkelerinde, dünyanın farklı ülkelerinde değişik sorunlar meydana getirmekte ve bunların en başında da orman yangınları gelmektedir. Pandemiye eş olarak bu orman yangınlarının devamında sucul sistemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamaktayız" dedi.
MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği sempozyum üç gün sürecek.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-08-04 14:11:48

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