Burdur Tefenni'de orman yangını

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Mesut MADAN/TEFENNİ (Burdur), (DHA) BURDUR'un Tefenni ilçesi Beyköy yaylasında, orman yangını çıktı.

Öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Burdur, Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Yeşilova belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Tefenni Mesut MADAN

2021-08-06 13:41:24



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