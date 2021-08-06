Burdur Tefenni'de orman yangını (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Tefenni'de orman yangını (2)

DHA

Burdur Tefenni'de orman yangını (2)


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Burdur'un Tefenni İlçesi Beyköy Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 dönüm alanın zarar gördüğü yangına Burdur, Tefenni, Karamanlı, Yeşilova, Gölhisar, Çavdır belediyeleri itfaiye ekipleri, çevre köylerin yangın söndürme tankları, vatandaşlar traktörleri ile, mermer ocaklarındaki iş makineleri, Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter havadan destek verdi. Çevre köylerdeki vatandaşlardan traktörüne su deposunu takan vatandaşlar yangın alanına yardıma koştu.
Yangın alanında açıklama yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Yangın ihbarı almamızın ardından Orman İşletme Müdürlüğümüzün arazözlerini, çevre belediyelerin arazözlerini, İl Özel İdaremizin ve çevredeki mermer ocaklarının iş makinelerini yangın yerine yönlendirdik. Orman Genel Müdürlüğümüz talebimize olumlu cevap verdi ve bir helikopterimiz de yangın söndürme faaliyetlerimize katıldı. Bu arada kazmasını, küreğini, tırmığını alan Tefenni ilçemizden ve çevre köylerden 400'e yakın vatandaşımız yangın ile mücadeleye aktif olarak katıldı. Maalesef 2 vatandaşımız dumandan etkilendi, şu anda Tefenni Devlet Hastanesi'ndeler, genel durumları iyi. 1,5 saat içerisinde hem havadan, hem karadan verilen cansiperane mücadele ile yangın kontol altına alındı. Rabbim daha kötüsünden muhafaza etsin diyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Tefenni Mesut MADAN
2021-08-06 17:08:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur Tefenni'de çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Burdur Tefenni'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
YEREL HABERLER Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
Burdur Tefenni'de orman yangını
YEREL HABERLER Burdur Tefenni'de orman yangını
Prof. Dr. Gülle: Son yangınlar su havzalarını önemli derece etkileyecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gülle: Son yangınlar su havzalarını önemli ...
Gizem'in cinayet sanığı: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Gizem'in cinayet sanığı: Bıçağı çıkardığımı ...