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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş: "Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni turizm merkezlerinden olacak"

İHA

Vali Arslantaş: "Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni turizm merkezlerinden olacak"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 3 Haziran 2021 tarih ve 4065 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kazı onayı verilen "Kremna Antik Kenti'nde incelemede bulundu.Bucak İlçesi Çamlık Köyü sınırlarında yer alan "Kremna Antik Kenti'nde", verilen izin kararı doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları birlikte yürütülüyor.
Vali Arslantaş, gerçekleştirdiği ziyarette Kremna'da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayça Polat Berks ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Evren Şahin'den devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni turizm merkezlerinden olacak
Antik Kentin bütün bölümlerini gezen Vali Arslantaş, aldığı genel bilginin ardından, devam eden çalışmalarla ilgili sorun ve talepleri dinledi. "Kremna Antik Kenti'nin" Sagalassos ve Kibyra gibi İlimizin önemli tarihi alanlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Arslantaş, başlayan kazı çalışmalarıyla birlikte gün gün, yıl yıl antik kentin gün yüzüne çıkıralarak, İlimiz ve Bucak İlçemizin önemli bir turizm alanı olacağını vurguladı.
Kazı çalışmalarının Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yapılacak olmasından ayrıca büyük memnuniyet duyduklarını belirten Vali Arslantaş, Üniversitemizin kıymetli hocaları tarafından Kibyra gibi Kremna da başarılı çalışmalar yürütülerek bu önemli tarihi miras Bucak ve İlimiz turizmine kazandıralacaktır" dedi.
Ziyarette Vali Arslantaş'a Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakam V. Tahir Demir, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Hakan Başaklıgil, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayça Polat Berks, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Evren Şahin, Çamlık Köyü Muhtarı Mustafa Korkmaz, İlçe birim müdürleri eşlik ettiler.

Kremna Antik Kenti
Bucak İlçesine 10 km uzaklıkta Çamlık Köyü sınırları içerisinde yer alan Antik Kent, Aksu Vadisi’ne hâkim bir tepe üzerine Psidia'lılar tarafından kurulmuştur.
Önemli bir Psidia şehri olan Kremna'da ayakta kalan yapılar Roma Dönemi’ne aittir. Şehrin etrafı surlarla çevrilidir. Izgara planlı olarak kurulan kentin güney ve batıdan olmak üzere iki girişi vardır. Yapılan kazılarda çıkarılan büyük ve küçük Atena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri Burdur Müzesi Kremna Salonu’nda sergilenmektedir.

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