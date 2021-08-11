Köylünün verdiği kumaşla diktiği 200 şalvarı, Manavgat'a yolladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylünün verdiği kumaşla diktiği 200 şalvarı, Manavgat'a yolladı

DHA

Köylünün verdiği kumaşla diktiği 200 şalvarı, Manavgat'a yolladı


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR Kemer'e bağlı Yakalar köyünde terzi Süleyman Tuğcu (69) ile eşi Ayşe Tuğcu'nun (65) girişimiyle başlatılan kampanya sonunda, köylülerden toplanan basmalardan dikilen 200 şalvar, Manavgat yangınında mağdur olanlara gönderildi.
Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Yakalar köyündeki evinde terzilik yapan Süleyman Tuğcu, eşi Ayşe Tuğcu'ya, Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınında mağdur olanlara ulaştırılmak üzere kadınlar için şalvar dikmek istediğini söyledi. Aralarında anlaşıp, harekete geçen Tuğcu çiftine, durumu anlattıkları köylüler de destek verdi. Köylüler yaklaşık 200 şalvar dikimine yetecek kumaşı Süleyman Tuğcu'ya teslim etti. AyşeSüleyman Tuğcu çifti, 1 haftada şalvarların dikimini tamamlayarak paketledi ve Manavgat'ta yangından mağdur olanlara ulaştırılmak üzere hazır hale getirdi.
200 şalvarı hazırlayan Süleyman Tuğcu, "1978 yılından bu yana terzilik yapıyorum. Manavgat'taki yangını gördüm. Kendim buraya yardım yapmak için kampanya hazırladım. Köyde 2-3 kişiyle birlikte basmaları topladım. Bunları kendi elimle diktim, kendim ütüledim. Bunları Manavgat'ta mağdur olan vatandaşlarımıza göndermek istiyorum. İnşallah yerine ulaşır" dedi.
Günde 15 saat çalışarak, 1 haftada şalvar dikimini tamamladığını söyleyen Tuğcu, "'Basması sizden, dikmesi benden' dedim. Sağ olsun köylülerim, kumaşları getirdi. Köyde bana destek olan, yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Şalvar dışında erkek gömleği, erkek iç çamaşırı, çocuk kıyafetleri var. 3 yaşından 70 yaşına herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-08-11 10:48:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Arslantaş: "Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni turizm merkezlerinden olacak"
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: "Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.