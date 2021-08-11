Bucak'ta orman yangını (1)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 mahalleyi etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-08-11 13:22:49



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