Bucak'ta orman yangını (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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YANGININ KÜLLERİ ANTALYA'DA

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangında havaya savrulan küller, Antalya'da şehir merkezinin üzerinden ev ve iş yerlerine yağdı. Kentin üzeri tamamen dumanla kaplandı. Şehre ulaşan is kokusu nedeniyle panik olan vatandaşlar, yangının nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-08-11 15:39:13



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