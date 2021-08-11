Burdur'da yangın nedeniyle bir mahalleye tahliye Bucak'ta bir mahalleye tahliye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da yangın nedeniyle bir mahalleye tahliye Bucak'ta bir mahalleye tahliye

İHA

Burdur'da yangın nedeniyle bir mahalleye tahliye Bucak'ta bir mahalleye tahliye

Burdur’un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınında tehlike altında olan Taşbaşı Mahallesi'nde tahliye işlemi başladı.

Bucak’ın Çobanpınarı Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi’ne doğru yaklaştı. Bu durum üzerine mahallenin tahliye edilmesine karar verildi. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri mahallenin içine girerek vatandaşların hızlı bir şekilde tahliye olmasına yardımcı oldu. Karar sonrası vatandaşlar alabildikleri eşyalarını kamyonet ve traktörlere yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. 20 evin bulunduğu mahallede yaklaşık 100 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Öte yandan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bucak'ta orman yangını/ Ek fotoğaf
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını/ Ek fotoğaf
Bucak'ta orman yangını (4)
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
Burdur’da çıkan yangına 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Burdur’da çıkan yangına 4 helikopter ve 1 uçakla ...
Bucak'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını (3)
Bucak'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını (2)
Bucak'ta orman yangını / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını / Ek fotoğraflar
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
YEREL HABERLER Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
Bucak'ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Bucak'ta orman yangını (1)
Köylünün verdiği kumaşla diktiği 200 şalvarı, Manavgat'a yolladı
YEREL HABERLER Köylünün verdiği kumaşla diktiği 200 şalvarı, ...
Vali Arslantaş: "Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni turizm merkezlerinden olacak"
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: "Kremna Antik Kenti Burdur'un yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.