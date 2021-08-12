Bucak'ta orman yangını (8)



VATANDAŞLAR DESTEK OLUYOR

Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi´nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi´nde yerleşim yerlerine yaklaştı. İtfaiye ve orman ekiplerine takviye olarak TOMA da destek oluyor. Ekiplere destek olan bir başka unsur ise ormanlık alanı iyi bilen mahalle sakinleri. Mahalleli itfaiyeye bir taraftan yol gösterirken, bir taraftan söndürme çalışmalarına destek oluyor. Karacaören 2 Barajı´nın karşısında bulunan Kargı köyünün yamaçlarında da yangının devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLERHalim AKCA

2021-08-12 00:01:42



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