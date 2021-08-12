Bucak'ta orman yangını (9)

21 EV ZARAR GÖRDÜ, 7 MAHALLE BOŞALTILDI, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi´nde öğle saatlerinde başlayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirdi. Bucak´taki yangın mahallinde açıklama yapan Bakan Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirterek, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Burdur Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor. Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı." ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur BURDUR, (DHA)
2021-08-12 01:07:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.