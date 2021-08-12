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Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı; 300 hektar alan yandı

DHA

Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı; 300 hektar alan yandı


Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 21 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 mahallenin tahliye edildiği, 21 evin hasar gördüğü yangında, 300 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangınla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı.
Çobanpınarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kocaaliler beldesi Gökalan ve Çınar mahalleleri, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı ve Çobanpınarı köyleri, yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edilen yangın bölgesine, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik geldi. Bucak'ta yangın yönetim merkezi kurulurken, ekipler bu noktadan yönlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yönetim merkezine gece saatlerinde geçti. Bakan Pakdemirli, yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
BAKAN PAKDEMİRLİ: 21 EV HASAR GÖRDÜ
Muğla Köyceğiz yangınının kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Saat 12.00 civarında çıkan yangına 12.10'da ilk müdahale araçlarımızla müdahale edildi. Burdur Bucak Çobanpınarı köyünde çıkan yangında şu ana kadar 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" dedi. 
'6 KİŞİ GÖZALTINDA'
Bakan Pakdemirli, afetzedelerin bir kısmının yurtlara yerleştirildiğini, bir kısmının ise yakınlarının yanına gittiğini, yangın alanındaki hayvanların da tahliye edildiğini söyledi. Yangına 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, "Şu ana kadar yangının etki alanı 300 hektar civarında gözüküyor. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık, adli merciler araştırmalarına devam ediyor" diye konuştu.
21 SAATTE KONTROL ALTINDA
Havanın aydınlanmasıyla havadan da yoğun müdahale edilen yangın, bugün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Helikopterler ile Kargı Dağı eteğindeki Kargı Mahallesi'nde soğutma çalışmalarına ağırlık verildi. Yangının etkili olduğu alana çok yakın noktada bulunan barajın, helikopterlerin su ihtiyacını kolaylaştırdığı görüldü. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde ise toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) soğutma çalışmalarına destek verdiği gözlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER
2021-08-12 11:01:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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