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Bakan Çavuşoğlu'na sarılıp ağlayan yaşlı kadın: "Devlet buraya yağmur gibi yağdı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Yangında keçileri ve evi yanan 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş, Çavuşoğlu'nun omzunda ağladı

İHA

Bakan Çavuşoğlu'na sarılıp ağlayan yaşlı kadın: "Devlet buraya yağmur gibi yağdı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Yangında keçileri ve evi yanan 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş, Çavuşoğlu'nun omzunda ağladı

Burdur'un Bucak ilçesindeki yangın bölgesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş sarılıp ağladı. Çavuşoğlu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağının sözünü verdiği Karadaş, "Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar. Allah razı olsun" dedi.
Çavuşoğlu, Bucak ilçesinde bulunan Çobanpınar köyü Sazlıdere bölgesindeki ormanlık alanda 11 Ağustos tarihinde başlayan ve 21 evin zarar gördüğü, 7 mahallenin de tahliye edildiği ve 12 Ağustos Perşembe günü kontrol altına alınan afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Bucak Afet Yönetim Merkezi’ni de ziyaret ederek buradaki koordinasyon toplantısına katıldı. Sarıdere Mahallesi’nde de incelemelerde bulunan Çavuşoğlu vatandaşla dertleşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşın taleplerini dinledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarıyla yangından zarar gören bölgelerde olduklarını belirterek, "Yanan evleri de yapacağız" dedi.
Yangında evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, yangın mağdurlarına evleri kaç katlıysa ve kaç odası varsa yerine aynı şekilde yenilerinin yapılacağını belirterek, vatandaşın zararının karşılanacağını söyledi.

“Cana bir şey olmasın”
Ağaçlarının yandığını söyleyen vatandaşı dinleyen Çavuşoğlu, “Yenilerini ekeriz, hepsini getiririz, cana bir şey olmasın” ifadelerini kullandı.

"Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar"
Bakan Çavuşoğlu, burada yangında evi zarar gören 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu'na sarılarak gözyaşı döken Karadaş, "İki keçim, iki oğlağım ve evim yandı. Allah razı olsun sizden. Dün ben öldüm de dirildim. Oğlanlarım yanımda ortalarında yaşayacağım derdim ama yaşayamadım, Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar. Çocuklarıma bir şey olsa diri diri toprağa girerdim. Herkes ayağımıza kadar geldi, sağ olun" diye konuştu.

"Evi de yaparız, keçileri de veririz"
Omzunda ağlayan Gülsüm Karadaş'a destek olan Bakan Çavuşoğlu, "Anacığım nasılsın. Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın üzme kendini can kaybı yok. Evler yanmış onları da yaparız. Yaparız daha iyisini de yaparız. Yanan keçilerini de veririz geriye. Valimiz, milletvekilimiz burada. Cumhurbaşkanımızın selamı var size. Senin canına bir şey olmasın. Gerisini telafi ederiz, hayvanları da getireceğiz, evi de yapacağız. Oğanlarınla yine yaşarsın. Allah uzun ömür versin anacığım" ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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