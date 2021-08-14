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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bucak'ta soğutma çalışmaları sürüyor

DHA

Bucak'ta soğutma çalışmaları sürüyor


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyünde geçen çarşamba günü çıkan ve bir gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si serbest bırakıldı.
Bucak'ın Çobanpınarı köyü yakınlarında 11 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını hızla büyüdü. 21 evin zarar gördüğü yangında 300 hektar ormanlık alan zarar gördü, 3'ü İranlı, 6 kişi gözaltına alındı. 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edilen yangın, 24 saat sonra kontrol altına alınabildi. Gözaltındaki 6 kişiden 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kalan 3'ü İranlı 4 kişinin sorgusu devam ediyor. Orman ekipleri ve köylüler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
SURİYELİLER DE KATILDI
Bugün yapılan soğutma çalışmalarına, Bucak'ta işçi olarak bulunan Suriye vatandaşları da katıldı. Belediye hoparlöründen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları için gönüllülerin arandığının ilan edilmesi üzerine Bucak'ta ikametgah eden 30'un üzerinde Suriye vatandaşı, bölgedeki köylülerle birlikte soğutma çalışmalarına katıldı.
Bucak Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırdığı otobüsle yangın bölgesine gelen Suriyeler, ilçede yaşadıklarını gönüllü arandığını duyar duymaz geldiklerini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-08-14 15:18:32

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