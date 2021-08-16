Burdur'da engelli Rabia, 10 gündür kayıp

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Tefenni ilçesinde, dedesi ve babaannesi ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor.
Tefenni'de dedesi ve babaannesi ile beraber yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun, 10 gün önce evden "Dolaşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. En son Antalya'da görüldüğü belirtilen Büyüktosun'a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-08-16 11:52:22
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